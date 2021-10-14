 

Собянин отметил кратный рост числа ресторанов и кафе в Москве за несколько лет

14.10.2021, 20:32, Разное
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Градоначальник подчеркнул, что звезд в Москве много, но мишленовских еще не было. Мэр поздравил рестораторов с этим событием.

Он отметил, что московские рынки и целые улицы столицы превращаются в гастрономические центры. Сегодня можно ходить на экскурсии в летние кафе и рестораны, сказал он.

“Я горжусь, что рестораны Москвы стали еще одной визитной карточкой нашей замечательного города”, – сказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что Москва за последние 10 лет вошла в список лучших гастрономических столиц мира. “Это было частью нашей общей идеологии – создание мирового города, открытого для людей”, – добавил мэр.

Градоначальник назвал вручение мишленовских звезд московским ресторанам большой моральной поддержкой для отрасли в сложный период пандемии. Он также выразил благодарность инвесторам, которые вкладываются в ресторанный бизнес столицы, поблагодарил работников предприятий общепита.

“Спасибо вам огромное за мужество и ту радость, которую дарите москвичам, спасибо большое. Тяжелые времена проходят, и Москва проживала их неоднократно. Уверен, что это испытание сделает нас только крепче, сделает наше развитие еще более динамичным”, – сказал Собянин.

Российская столица стала первым городом в СНГ, рестораны которого отмечены престижными мишленовскими звездами. В московском гиде Michelin будет 69 заведений.



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