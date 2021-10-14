 

“70 – это новые 30”: российские ученые определили лучший возраст для политиков

14.10.2021, 20:31, Разное
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По результатам широкомасштабного научного исследования, проведенного группой ведущих российских эндокринологов и геронтологов, лучшим возрастом для занятия политической деятельностью является период с 70 до 80 лет. Именно в этом возрастном диапазоне продуктивность труда политиков является максимальной, а качество принимаемых решений – оптимальным, говорится в отчете ученых.

Результаты исследования сегодня презентовала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Мария Воронцова.

“Мы изучили деятельность ряда ведущих политических деятелей в прошлом и настоящем и соотнесли их с доступными данными обследований их здоровья. Выяснилось, что после 70-летнего рубежа у политиков открывается своеобразное “второе дыхание”, и они действуют гораздо успешнее и эффективнее, нежели ранее. В этом возрасте у политиков идеальный микс накопленного опыта и знаний и энергии. Достаточно вспомнить Дэн Сяопина и Ли Кван Ю, достижения которых пришлись как раз на этот период их жизни. По сути, 70 лет – это новые 30, и политическая жизнь только начинается в этом возрасте”, – подчеркнула Воронцова.

По мнению специалиста, результаты исследования стоит рассмотреть правительству и законодателям, чтобы снять ограничения на максимальный возраст для занятия государственных должностей, который сейчас составляет как раз 70 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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