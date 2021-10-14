Мнение: Газпром спасает Европу, британская металлургия под угрозой и рост экспорта угля

1. Глядя на ужас и уныние, охватившие мёрзнущую Европу на фоне энергетического кризиса, Россия благосклонно смилостивилась и решила помочь неразумным адептам зелёной чумы. В превеликой доброте своей душевной, мы распечатали наши собственные запасы, лишь бы только спасти страждущих европейцев:

https://lenta.ru/news/2021/10/12/ryabkov/

Российская нефтегазовая компания «Газпром» пришла на помощь Европе и начала использовать запасы своих хранилищ, чтобы отправлять больше газа в соседний регион. Так Москва намерена помочь европейцам стабилизировать рост цен на топливо. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью BBC. <…>

…7 октября «Газпром» перевел свои европейские хранилища с закачки на отбор после рекордного скачка цен до 2000 долларов за тысячу кубометров. Топливо начали отбирать из подземных хранилищ «Хайдах» в Австрии и «Йемгум» в Германии. «Мы работаем осознанно, тихо, трезво в направлении стабилизации. Не в наших интересах раскачивать лодку дальше», — утверждает представитель российского министерства.

Вопрос со звёздочкой. Если считать европейских политиков безнадёжными русофобами, в принципе не способными ни на какую благодарность в адрес России — какую выгоду мы рассчитываем извлечь от временного снижения цен на газ?

2. В 18-19 веках угольная отрасль и металлургия положили начало промышленной революции и сделали маленькую Британию великой. Теперь Великобритания отказалась от добычи угля, а в условиях нынешних высоких цен на газ и импортный уголь грозит крякнуть и британская металлургия:

https://lenta.ru/news/2021/10/12/brtcrz/

Группа UK Steel, лоббирующая интересы британской сталелитейной промышленности, предупредила, что страна оказалась на грани кризиса из-за резкого роста оптовых цен на газ. Высокая стоимость энергоносителя может привести к остановкам заводов, снижению рентабельности производства, увеличению выбросов парниковых газов и сбоям в цепочках поставок, передает Reuters.

В UK Steel добавили, что зимой может произойти очередное подорожание топлива, что сделает невозможным рентабельное производство стали. Кроме того, некоторые заводы будут вынуждены остановить производство на более длительный срок, что нарушит поставки стали и сократит рабочие места в Великобритании. А внезапные остановки могут повредить оборудование, увеличить затраты и в конечном итоге поставят под угрозу экологическую обстановку в стране из-за увеличения выбросов парниковых газов, предупреждает отраслевая группа.

Она призвала правительство помочь, в противном случае «последствия будут ужасными». Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил 10 октября, что власти работают над мерами поддержки энергоемких отраслей, пострадавших от скачка цен на газ. Чиновник назвал ситуацию критической.

3. Как бы ни пыжились европейцы позеленеть, а Россия в этом году всё же увеличила поставки угля в Европу на 12%:

https://1prime.ru/News/20211013/834950652.html

То есть, мы спасаем европейцев не только газом, но и углём. В мировом масштабе рост экспорта составил 8%:

https://tass.ru/ekonomika/12652975

Кстати, рост цен на уголь и газ осложняет положение не только для западных экономик, но и для некоторых отраслей в России, в том числе для нашей металлургии.