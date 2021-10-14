 

Ясновидящая предупредила Собчак о «кружащей над ней смертью»

14.10.2021, 20:22, Разное
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Ксения Собчак оказалась в центре дорожной аварии со смертельным исходом, из-за чего многие стали называть ее виновницей ДТП, ведь, по их предположениям, она подгоняла водителя во время езды. Ясновидящая Мирослава Коллавини назвала причину инцидента, а также предупредила супругу Константина Богомолова, что «над ней кружит смерть».
По словам Мирослав Коллавини, причиной ДТП послужили проклятия отца Сергия, с которым у Собчак ранее произошел конфликт в монастыре. Несмотря на то, что у телеведущей достаточно сильная энергетическая защита, проклятие оказалось гораздо сильнее. Экстрасенс посоветовала Собчак «не играть с огнем и всегда помнить о своей уязвимости». «Над ней начала кружить смерть», – заключила медиум.

Коллавини рассказала, что проклятия церковных деятелей намного сильнее и опаснее кладбищенских, а также ритуалов черных магов. Она уверена, что недобрые слова отца Сергия в адрес теледивы уже отразились на ее жизни, в будущем ситуация только усугубится.

Источник: gorodovoy.ru



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