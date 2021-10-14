Опубликовано качественное видео с демонстрацией нового дизайна iPhone SE3

Эксперты полагают, что iPhone SE3 окажется самой дешевой и компактной новинкой компании Apple и получит поддержку сетей пятого поколения. Авторы канала на YouTube под названием ConceptsiPhone опубликовали качественный видеоролик, на котором показан возможный дизайн смартфона.

Ожидается, что iPhone SE3 будет показан публике весной 2022 года. Некоторые эксперты считают, что новинка от «яблочной» корпорации сохранит дизайн 2014 года, другие же уверены, что в компании учли желания и предпочтения пользователей, оснастив модель 6,1-дюймовым ЖК-экраном с чёлкой, что сделает его похожим на iPhone 11. Несколько других инсайдеров предположили, что новинка будет построена на базе однокристальной системы Apple A14.

Что касается предположений авторов вышеуказанного YouTube-канала, то речь идет о появлении крошечного отверстия под фронтальную камеру в верхней части дисплея. Также заявлено о шести цветовых вариантах Green, Salomon Pink, Lavender, Cream, light Blue и Ultimate Black.

Источник: www.ixbt.com