Мнение: Символьное поле

Коронавирусная история (или истерия — кому как удобнее называть нынешний период) создала, как обычно, и свой собственный понятийный аппарат. Всякие там «бессимптомные больные» и прочая антинаучная чушь. Ну, и кроме того, возникло и деление на «мы и они» – «ковидобесы» и «антиваксеры». Собственно, новый нацизм уже победил в этом компоненте, разделив людей на искренне ненавидящих друг друга группы. Суть любого нацизма — разделить и управлять. В этом смысле нынешние уже справились.

Деление людей и создание понятийных образов переводит нас в одно из трех базовых информационных пространств — символьное. Напомню, человек одновременно живет в трех информационных средах — реальной (то, что он способен видеть и ощущать своими органами чувств), виртуальном (то, что он способен рефлексировать на рассказах других людей — сейчас к этому добавились видео-, визуальные, аудио-, музыкальные образы, но всё это одно и то же: то, что видел кто-то и донес до тебя в своей интерпретации). И поле символьное, то есть, блоки информации, упакованные в символ. Это такой своеобразный «токен», в который заключена четко верифицируемая информация. Произнеси «антиваксер» – и ты уже сразу обозначаешь свое собственное место в этом информационном пространстве. Код «свой-чужой».

У реального и виртуального информационного пространства есть кардинальное отличие от символьного: они могут быть трансформированы и изменены. Человека можно (хотя и не просто) убедить изменить свою точку зрения в достаточно широком диапазоне относительно того, что он успел усвоить, если подключить логику, здравый смысл (или наоборот — сделать так, чтобы они отключились напрочь). С символами это не так. Символ не меняется. Он либо обнуляется и перестает существовать, либо меняет свой знак на обратный. Других вариантов у него нет. Когда Путин уйдет, какой-нибудь нынешний пропагандист типа Соловьева будет поливать его так, как сегодня облизывает. Причем, скорее всего, с минимальным переходным периодом. Просто как триггер: вкл-выкл. Понятно, что цинизм пропагандиста — это его хлеб, но в данном случае с символом по фамилии Путин произойдет то же, что и с любым иным символом: он останется точно таким же сущностно, но изменится его восприятие. На прямо противоположное. Мы уже видели беснующиеся от счастью лицезреть Брата-Лидера на Зеленой площади, и они же через месяц жадно и с интересом рассматривали его труп в холодильнике в торговом центре Мисураты.

В общем, у ковидной истории есть своя символика, она вобрала в себя весь положенный символам набор, включая и полный отказ от любой логики и здравого смысла в позиционировании. Создалась идеология, возникла этическая база, а несовпадения в этике исключают любые договоренности и понимание друг друга. Именно поэтому нынешние наци, строящие свою «новую нормальность», уже прошли очень важный этап и зафиксировали его: они разделили людей на искренне ненавидящих друг друга группы. При этом сами организаторы этого разделения стоят над схваткой, а потому имеют возможность регулировать ее интенсивность в своих интересах. Конечно, здесь возникают и вопросы управления. Что-то получается, что-то не очень, но в любом случае организаторы в данном процессе субъектны, а вот разделенные ими люди — объектны. И изменить положение дел чрезвычайно трудно.

В свое время Алексей Мозговой, который четко позиционировал себя как полевой командир одной из сторон конфликта на Донбассе, тем не менее сумел подняться над схваткой и сказал о том, что у русских и украинцев, убивающих друг друга, настоящие враги сидят в Киеве и в Кремле. Видимо, поэтому его истребили, причем мы все понимаем, кто именно. Как раз за то, что он сумел выйти из созданной классовыми союзниками, развязавшими войну на Донбассе, матрицы. Сейчас точно так же никаких проблем для схваток между «анти-» и просто «ваксерами» организаторы не видят, наоборот — чем выше градус взаимной ненависти, тем им лучше. Главное, чтобы как можно меньше задавался более важный вопрос: «зачем это всё?» и «кому то выгодно?».

Я не являюсь убежденным «антиваксером» просто потому, что для меня в этой истории есть вполне четкий маркер. Выполнение которого и определяет все отношение к происходящему. Есть правило: любые медицинские процедуры могут осуществляться с дееспособным и вменяемым человеком только с его согласия. Добровольного и информированного. В рамках этого принципа любой человек имеет право на любые действия, касающиеся его самого: вакцинироваться или нет. Прямо сейчас или позже. Или вообще не.

Любое отступление от этого правила автоматически делает законным и нравственным сопротивление этому отступлению. Насилие и террор, развязанные против людей, прямо противоречат этому базовому этическому принципу, а потому любой человек обладает правом сопротивляться террору. И это право естественное. Как право дышать. Его нельзя закрепить или отменить, оно существует вне зависимости от отношения к нему.

Лозунги типа «Сколько еще должно умереть, чтобы ты привился» меня не трогают по причине своей полной бредовости, антинаучности и лживости. И даже если их произнесет какое-нибудь высокое должностное лицо, включая президента или академика каких-то там околонаук, меня это тоже не тронет ни разу. Потому что этот лозунг лжив. Раз мне лгут в лицо, значит, считают меня тупее, чем они. А это не так.

Всё остальное мне в этой истории совершенно не интересно. Я не за и не против вакцин, прививок, уколов. Я лишь за то, чтобы я и только я решал, что я буду делать со своим здоровьем и организмом.

Врач — лечит. Любые лозунги, которые произносят люди с якобы медицинскими дипломами и должностями, за рамками их непосредственных обязанностей, имеют ровно нулевую ценность. Врач не может судить о системе безопасности и тем более требовать ее внедрения. Давайте тогда выслушивать мнение пилотов о безопасности аэропортов. Пилоты ведь имеют отношение к летному делу? Значит, их мнение профессионально важно. А есть еще стюардессы. И они тоже имеют отношение к полетам. Есть грузчики, грузящие чемоданы пассажиров. Давайте выслушаем их квалифицированное мнение об организации безопасности полетов. Есть тетя Груня, вытирающая тряпкой пол в аэропорту — почему она не может иметь свое мнение по столь важному вопросу, она ведь тоже работает в авиационной отрасли? Вот примерно так я думаю и о врачах, которые высказывают свое компетентное мнение по вопросам, которые не имеют ни малейшего отношения к их профессии. Но при этом если мне нужно будет проверить какой-нибудь собственный ЖКТ, я обращусь именно к врачу. И только к нему. Причем тому, кто специализируется именно на ЖКТ. Логично? По-моему, да.

Поэтому когда я слышу мнение анестезиолога об организации системы эпидемиологической безопасности, я пропускаю его мимо ушей. К сожалению, именно такое мнение и выдается за единственно верное и подкрепляет безграмотные и преступные действия властей.

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