 

Корреспондент – Саакашвили вернулся в Грузию «из-за непреодолимой и безграничной тоски»

14.10.2021, 20:14, Новости дня
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что он вернулся на родину «из-за непреодолимой и безграничной тоски». Как передаёт «Корреспондент», в письменном интервью журналистам политик также поведал, как ел хачапури на Рикотском перевале, а также как в Тбилиси заказал доставку хинкали, но до задержания успел съесть только один кусок.


Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в Рустави, сообщил, что вернулся на родину «из-за непреодолимой и безграничной тоски». Как пишет «Корреспондент», об этом он рассказал в письменном интервью грузинскому телеканалу.

Он рассказал, что «ему каждую ночь снились разные места в стране — подъезд его дома, улица Пекина, Руставели, Вера и 51-я школа, а также Боржоми, Батуми, Анаклия и Гагра». 

В то же время он подчеркнул, что толкала к возвращению его не только ностальгия. 

«Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы перешли черту невозврата», — заявил Саакашвили.

Он написал, что это была его не первая попытка приезда в Грузию.

«Всё вышло не совсем так, как я планировал. Что-то было сделано так, что первая попытка чуть не закончилась трагически», — уточнил он.

Он рассказал, что за четыре дня тайного нахождения в Грузии он посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, а также «ел хачапури на Рикотском перевале».

«В Тбилиси же заказал доставку хинкали, но до задержания смог съесть только один кусок», — добавил политик.



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