 

FAZ – Польша построит барьер на границе с Белоруссией

14.10.2021, 20:14, Новости дня
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Законопроект о возведении барьера на границе между Польшей и Белоруссией поступил в польский парламент, пишет Frankfurter Allgemeine. Варшава намерена потратить на него €110 млн. Отмечается, что это будет нечто среднее между забором и стеной. Цель барьера — остановить поток мигрантов со стороны Белоруссии.


Reuters

Правительство Польши планирует постройку долгосрочного барьера на границе с Белоруссией, пишет Frankfurter Allgemeine. Соответствующий законопроект поступил в парламент страны в минувший вторник.

По словам одного из представителей правительства, барьер будет представлять из себя нечто среднее между «забором и стеной»: кроме того, его оснастят камерами слежения. Согласно данным СМИ, правительство Польши выделит на строительство примерно €110 млн.

Как пишет издание, основной задачей барьера будет предотвращение миграционного потока с белорусской территории. Frankfurter Allgemeine напоминает, что начиная с этого лета прибывающие в Белоруссию мигранты с Ближнего Востока и из Северной Африки устремляются в Латвию, Литву и Польшу. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз угрожал прекратить останавливать поток наркотиков и мигрантов в ЕС.

По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, с начала августа было зафиксировано 16 тыс. попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы. 14 500 из них были предотвращены, 1471 человек задержан.

По мнению Каминьского, в притоке мигрантов виноват дуэт Лукашенко и Владимира Путина, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам главы польского МВД, белорусские пограничники сначала приводят мигрантов к границе, а затем уничтожают заборы или дают мигрантам проводников. «Они используют дроны для того, чтобы определить, где сейчас находятся наши пограничники», — приводит издание слова Каминьского.



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