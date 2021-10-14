 

Мнение: Если будем искать виноватых вовне, растеряем наши ресурсы

14.10.2021, 20:09, Разное
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США, Канада и Россия обладают максимальным количеством ресурсов на планете. При этом, у Канады он оценивается в 37 трлн, у США – 45 трлн долл, а у России – в 77 трлн долл. По численности Россия более чем вдвое уступает США (146 млн чел. и 333 млн чел.) – и при таком природном богатстве уровень жизни россиян в разы уступает уровню жизни американцев. Это – не самый главный, но очень важный пункт, чтобы общество чувствовало себя единым. Уровень жизни в России падает на протяжении 8 лет. Зато с какой динамикой растут позиции россиян в списке Forbes. При таком соотношении не может быть ни доверия, ни единства. Если будем искать виноватых вовне, растеряем наши ресурсы. (с) Совет по внешней и оборонной политике

https://t.me/svop_ru/3341 – цинк

Надо понимать, что это следствие заявлений из Кремля, что необходимо бороться с бедностью. Перед глазами есть пример Китая, где успешно была проведена программа по искоренению крайней бедности, что серьезно укрепило позиции Си Цзиньпина в партии и обществе. У нас в тот же период разрыв в доходам между богатыми и бедными продолжал возрастать. И разумеется, в условиях высокого имущественного неравенства, большая часть разговоров о единстве остается на уровне пропаганды и обычной болтовни про патриотизм. И тут конечно с одной стороны можно все валить на экономическое и иное давление извне, но разумеется, причины таких диспропорций в доходах лежат в основе экономической модели, без коррекции которой даже объявленные предложения по "поиску виноватых не вовне, а внутри страны", могут также не дать желаемых результатов, оставшись на уровне сезонной кампанейщины, которая не принесет глубинных и долгосрочных изменений. Как это уже например была во времена дискуссий вокруг концепции Глазьева, например, которая проиграла внутриэлитную конкуренцию.

Источник: Colonel Cassad



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