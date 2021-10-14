 

“Побывает на передовых позициях”. Зеленский прибыл с визитом на Донбасс

14.10.2021, 20:04, Новости дня
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“Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил. Кроме того, президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины”, – говорится в сообщении.

Зеленский также планирует ознакомиться с объектами, возводящимися в рамках национальной программы “Большое строительство”.

За несколько часов до этого Зеленский рассказал в Twitter, что поднимал тему Донбасса во время рабочей поездки в Запорожье во время ланча с главами дипломатических представительств стран “Большой семерки”.

“Обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, реформы и трансформацию Украины”, – твитнул президент.

Під час робочої поїздки до Запоріжжя провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн «Великої сімки» #G7. Обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2021

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника “День защитника Украины”, который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на “День защитников и защитниц Украины”.

С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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