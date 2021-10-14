Нардеп Буймистер заявила, что идея об экспроприации частного газа – в интересах Кремля

“Даже не хочу спрашивать, что же случилось с заверениями премьера о том, что газа хватает, и почему глава фракции говорит об обратном. Но к чему приведет такой подход – абсолютно ясно. Частные компании попросту сократят добычу украинского газа. “Нафтогаз” окончательно станет монополистом, новые месторождения разрабатываться не будут (чиновники за 30 лет с этой задачей не смогли справиться), а объемы собственной добычи газа будут сокращаться. И это в стране с третьими по размерам неразведанными запасами газа в Европе!” – написала она.

Нардеп убеждена, что таким образом политики окончательно сломают недостроенный энергетический рынок и выполнят задание Кремля.

“Ведь Путин давно мечтает “сломать” независимый энергетический рынок в Европе, а с ним – и весь Европейский союз. Как к этому отнесутся наши западные партнеры, никого не волнует. Затем, обвинив олигархов, власть пойдет на поклон к Москве за долгосрочным прямым контрактом. А в обмен Кремль выдвинет политические требования – отказ от Крыма, выборы на Донбасе… Ну, стандартный их перечень. Таким образом, Украину окончательно сольют под тоталитарный режим [президента РФ Владимира] Путина. И решиться все может уже в этом отопительном сезоне”, – подытожила Буймистер.

https://www.facebook.com/milabst/posts/10165552533855111

Контекст:

В Верховной Раде обсуждают возможность законодательно обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой, заявил в эфире телеканала “Украина 24” вечером 13 октября глава парламентской фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия.

24 сентября Шмыгаль заявлял, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

11 октября областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа как минимум в пяти областях Украины.

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