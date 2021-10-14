 

“Попа, конечно, шедевральная”. Падчерица Ивана Урганта засветила голые ягодицы. Фото

14.10.2021, 20:04, Новости дня
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Пост Куталии набрал больше 17 тыс. лайков.

“Горячая”, – прокомментировал снимок пользователь с ником shop_reallifeasliv.

“Только один вопрос: зачем?” – поинтересовалась sonogfaphy_nnkc.

“Я палец обожгла об экран”, – призналась oblidarmeno.

“Попа, конечно, шедевральная, и не только! Но я прошу прощения, мой взгляд приковывают всегда ваши пальцы! Это же какая красота!” – оценила verapiskareva4000.

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A post shared by ERIKA (@e_ttg)

Контекст:

Эрика Куталия (2000) – дочь нынешней супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений. У Эрики есть родной старший брак Нико (1997), а также единоутробные сестры Нина (2008) и Валерия (2015), отцом которых является Ургант.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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