Мнение: Есть ли у спрута сердце

Вакцинация почти необратима

С детства, читая всякие страшилки про вампиров, я в душе негодовал против явной несуразицы всей, так сказать, концепции «вампиризма»: ведь почти все сказки построены на конечной победе Добра – вампира загоняют, вбивают ему в сердце осиновый кол и довольные расходятся по домам. Тогда как по условиям задачи благополучный исход очевидно исключен: ежу ведь должно быть понятно – вампира с заданными в сказках свойствами победить вообще нельзя – наоборот, заведись хотя бы один, гибель человечества (то есть преобразование в вампиров всех людей) была бы предопределена!

Вспомним, в чем основная проблема с вампирами: то, что они убивают людей, выпивая из них кровь – это было бы еще полбеды. С простым убийцей, пусть даже летающим «на крыльях Ночи», даже средневековым крестьянам с дрекольём справиться было бы можно – поверим в это. Но там ведь все гораздо хуже! Вампир, как нас уверяют сказания, человека не просто убивает, кусая в шею; он этого человека (или уже его труп, тут показания расходятся) ОБРАЩАЕТ. А именно – превращает в еще одного вампира! С теми же свойствами – клыки, практическая неуязвимость, полеты на крыльях Ночи, способность обращать…

Видали? Был один вампир, он кого-то покусал – стало два вампира. Те двое тоже кого-то покусали – стало четыре вампира. Те четверо тоже бросились кусать – стало восемь… Что-то эта последовательность напоминает, не правда ли? Ну да – знаменитую задачу о зернышках на клетках шахматной доски. Оказал какой-то дервиш услугу падишаху (дочку ему, что ли, сосватал) – падишах от широты персидской души сказал «проси что хочешь!», дервиш и попросил самую малость: есть у тебя шахматная доска, на ней 64 клетки, а есть также амбары Империи, в которых много зерна; так я вот, ничтожный червь, прошу для своей голодной семьи – прикажи выдать мне немного зернышек на пожрать, по такому принципу: на первую клетку доски вели положить одно маленькое зернышко, на вторую – два, на третье – четыре, на четвертое – восемь зернышек, и т.д., просто – каждый раз удваивая…

Падишах радостно соглашается, даже удивляясь глупости дервиша, попросившего «так мало» – ну а дальше читаем детскую книгу «Занимательная математика» Перельмана (другого, дедушки нынешнего) – о том, что число зернышек на 32 клетке доски уже примерно как во всех зернобобовых во всем мире, а на 64, последней клетке – там уже что-то сопоставимое с числом атомов во Вселенной или что-то вроде того (в общем, в обозримой бесконечности столько падишаху ни за что не вырастить, будь даже и впрямь Владыка Вселенной).

То есть я, с детства начитавшись Перельмана, уже поэтому не мог верить сказкам о вампирах, ПОНИМАЯ, что уже где-то на 20 или 30 итерации, начавшись с одного, они должны были бы обратить всех людей на земле. Просто слишком это абсолютное оружие – уметь обращать своих врагов в своих же воинов; такая сила непобедима по определению.

Вы спросите – какое отношение имеют эти рассуждения к принудительной вакцинации? Самое прямое. Что мы видим сейчас в России? Мы видим, что власти работают ровно по этому принципу – «принципу вампира». Они не просто прививают – они ОБРАЩАЮТ.

Рассмотрим ситуацию с точки зрения Кремля по состоянию на середину июня (сразу после встречи Путина и Байдена). Есть жесткое задание – привить как можно больше россиян, лучше всего – всех. Какие условия? Самые неблагоприятные: к июню уже стало очевидно, что почти весь потенциал «добровольного прививания» практически выбран – все, кто хотели привиться, уже привились, благо это было чрезвычайно просто, доступно и бесплатно. Значит, остались только те, кто по тем или иным причинам прививаться не хочет. А так как привито оказалось всего 11% – стало быть, в противниках чуть ли не 90% населения!

Казалось бы – задача безнадежная, не стоит и браться. Как сломить волю 90% населения?! Мы, однако, видим, что путинский режим сдаваться не стал – а начал, как каменотес в каменоломне, буквально отгрызать себе новые и новые проценты «проколотых», действуя всеми возможными способами, угрозами и посулами, мытьем и катаньем… За четыре прошедших месяца, надавливая со всех сторон, сумели поднять процент «уколизации» втрое – до 35%. Все равно, казалось бы, задача нерешаема: отказников все еще 65%, «квалифицированное большинство», неприятие вакцинации все также сильно… Кремль отступится? Или у него (и стоящих за ним сил) есть план?

План на самом деле очевиден – и он проводится в жизнь с железной последовательностью. В основе – Принцип Вампира. И путинские вакцинаторы чувствуют не обреченность, а скорее воодушевление: на самом деле, с их точки зрения, бОльшую и самую трудную часть пути они уже прошли, осталось только еще немного поднажать. Их задача – довести долю «проколотого» населения до 51%, до «больше половины» – а дальше, как они уверены, «пойдет само».

И у их уверенности есть основания. Тут можно вспомнить уже не вампирские саги, а нечто аналогично фентезийное – «Игру престолов». Как там зомби-войско Короля Ночи покоряло территории? Таким же способом – через «обращение». Король Ночи захватывал поселения людей традиционно – с боем. Но вот дальше была разница. У него в тылах не было партизан – он ведь не оставлял никого живым – всех покоренных убивал. А потом – воскрешал, или «поднимал» – но уже в виде абсолютно преданных ему зомби. Которых просто присоединял к своей армии! Если бы Наполеон мог действовать так же, никакой бы Кутузов Российской империи не помог – так как после Бородинского сражения русская армия потеряла бы сто тысяч убитыми, а наполеоновская столько же ПРИОБРЕЛА…

И сейчас в России – так же. Каток принудительной вакцинации катится по городам и весям, людей насильно загоняют на вакцинаторские пункты, угрожая всякими карами и лишениями, унижают, грозят, издеваются – но позади катка пейзаж уже другой. Там нет затаивших злобу жителей, захваченных, но не покоренных – как при «обычном» нашествии; нет – люди как бы перерождаются. Если некто ДО вакцинации был ее яростным противником – высокая вероятность, что ПОСЛЕ «проколки» этот же человек станет ее не менее яростным адептом и сторонником, причем таким, который уже сам станет загонять других на вакцинаторские пункты. То есть – укол вакциной чем-то подобен укусу вампира из сказок – он тоже ОБРАЩАЕТ человека.

Каков тут психологический механизм? Он довольно простой и безотказный. Причем – удивительно, но с чем большим унижением связан процесс насильственной вакцинации, тем больше шансов получить в итоге яростного адепта данного процесса. Как так?!

Дело в самооценке. Чем больше было внутреннее сопротивление и страх, чем выше гнев на «вакцинаторов» – тем больше гражданин склонен воспринимать акт «укалывания» как акт практического изнасилования государственной машиной, «меня сломали». Но, заметим, ощущать себя изнасилованным крайне неприятно, как для мужчины, так и для женщины. Жить с таким чувством вообще невыносимо. Психика защищается от столь травмирующих переживаний. А как от них защититься? Путем ПЕРЕОЦЕНКИ, «переформирования» воспоминания.

Зачем думать об уколизации как об изнасиловании, если оно все равно уже свершилось? Так и до суицидальных мыслей недалеко. Здравый смысл (а также запущенная на 146% мощности госпропаганда) подсказывают, что лучше думать об этом прямо противоположным образом – как о деле чести, доблести и геройства. Я укололся – но не потому, что меня заставили, что я беспомощен, что меня сломали, что я не в состоянии даже свое собственное тело защитить от начальственных распоряжений – нет! Я же укололся потому, что я считаю это своим гражданским долгом! Я уколот, потому что я тем самым помогаю РОДИНЕ! И я также сделал это, потому что я – очень сознателен и прекрасно представляю себе все риски, кои несет с собой самая чудовищная инфекция 21, а может быть, и всех предшествующих веков – чудовищный коронавирус! Я вовсе не должен себя презирать за это – я, наоборот, должен собою гордиться. И даже если в уколе есть какая-то там (ничтожная) опасность каких-то последствий, я все равно пошел на это – почему? Потому что я – герой!! Я помогаю всем согражданам, да что там – я помогаю ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ преодолеть страшную опасность!

Это и есть механизм ОБРАЩЕНИЯ. Думаю, адепты «уколизации» понимают сие не хуже, чем теперь мы с вами. Главное – загнать представителя народных масс на вакцинаторский пункт (можно и пинками), главное – заставить его обнажить нужное место (можно и с легким оскорбительным матерком, типа «ну шевелись, животное …., много вас еще тут!») Все это НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА. Дальнейшие преобразования в порядке внутреннего диалога сам с собой представитель массы проделает уже сам – как подходит до нужной кондиции тесто, в которое вмешали дрожжи. Надо только прикрыть его полотенчиком и оставить в тепле…

А на выходе – уже готовый, новообращенный вампир… тьфу, адепт всеобщей вакцинации (потому что внутри ведь зудит – меня заставили, а остальные что, лучше?!)

То есть опричникам до достижения 51% осталось попотеть всего ничего. А дальше уже придут в движение пласты – население начнет перемалывать само себя, «давить массой». Невакцинированные станут предметом всеобщей травли и осмеяния, как у великого Лермонтова:

Когда же через стольный град

Я пробираюсь торопливо

То старцы детям говорят

С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите – вот урок для вас!

Он горд был, не ужился с нами.

Глупец, мечтал уверить нас,

Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него –

Как он угрюм, и стар, и бледен,

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!»

Сценарий, в общем, неизбежный – очевидно, что так и будет. Жизнь – не сказка, вампирам противостоять нельзя, это математика.

Как же бороться? Выход, правда, те же сказки и подсказывают. В самых умных из них сказители, хоть и отдают дань описаниям эпических схваток между Силами Добра и вампирическими стаями (или ордами зомби), все же ведут параллельную линию – где часть героев в сражения не лезет, а стремится убить ГлавВампира или самого Короля Ночи, то есть ИСТОЧНИК злой потусторонней силы.

Но и тут мало места для оптимизма. Как там у Стругацких:

Теперь не уходят из жизни,

Теперь из жизни уводят.

И если кто-нибудь даже

Захочет, чтоб было иначе,

бессильный и неумелый

Опустит слабые руки,

Не зная, где сердце спрута

И есть ли у спрута сердце.

(Трудно быть богом)