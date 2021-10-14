Наблюдатели ЛНР в СЦКК прекратили взаимодействие с Киевом

Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) приостанавливает работу с Киевом пока не будет возвращен их представитель, задержанный украинскими силовиками, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В настоящее время представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника», – цитирует Филипоненко РИА Новости.

Киев объяснил задержание тем, что сотрудник ведомства якобы проводил разведку. В ЛНР с такой формулировкой не согласились, добавив, что спецслужбы Украины пытали и применяли психотропные вещества во время допроса похищенного офицера из ЛНР.

Представители ЛНР ранее говорили о том, что диверсанты с Украины взяли в плен представителя ЛНР в СЦКК. Глава республики Леонид Пасечник требовал вернуть представителя в СЦКК.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заподозрила задержанного сотрудника ЛНР в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований». Пока мужчина будет находиться под стражей, сообщили в пресс-службе ведомства.