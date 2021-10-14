Ученые назвали самый плохой период в истории нашей планеты

Ученые напомнили о том, что самая черная полоса в истории нашей планеты. По словам представителей науки, он наступил 252 миллиона лет назад, когда произошло самое массовое вымирание живых организмов.

На сегодня известно, что причиной стало резкое изменение климата, которое было спровоцировано сильнейшими извержениями вулканов. Данное вымирание до сих пор является объектом тщательных исследований. Но самое страшное, что этот же сценарий планета готовит и нам с вами.

По мнению ученых, массовое вымирание организмов может повториться в любую минуту. Подтверждением этого является высокая сейсмическая активность, которую ученые фиксируют в последнее время. Однако представители науки все же надеются, что самого страшного нам удастся избежать.