 

Ученые назвали самый плохой период в истории нашей планеты

14.10.2021, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые напомнили о том, что самая черная полоса в истории нашей планеты. По словам представителей науки, он наступил 252 миллиона лет назад, когда произошло самое массовое вымирание живых организмов.

На сегодня известно, что причиной стало резкое изменение климата, которое было спровоцировано сильнейшими извержениями вулканов. Данное вымирание до сих пор является объектом тщательных исследований. Но самое страшное, что этот же сценарий планета готовит и нам с вами.

По мнению ученых, массовое вымирание организмов может повториться в любую минуту. Подтверждением этого является высокая сейсмическая активность, которую ученые фиксируют в последнее время. Однако представители науки все же надеются, что самого страшного нам удастся избежать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / В РФ за сутки выявили 26,6 тыс. случаев коронавируса

25.07 / В Греции объявили траур из-за начала мусульманских богослужений в стамбульском соборе Святой Софии

04.08 / Израиль назвал цели авиаударов в Сирии

12.11 / Кроссовер Geely Tugella появится в РФ уже в ноябре

17.06 / В Латвии по подозрению в шпионаже задержали россиянина

02.11 / Политолог – предстоящие выборы станут «испытанием» для американской демократии

31.01 / В мире коронавирус подтвердили у 102 млн человек

04.10 / “Личное сейчас полностью не важно”. Ясько записала ответ “хейтерам и не только”

05.09 / Разработчики iPhone 13 Pro зачем-то пропустили версию с 256 Гб памяти

03.02 / Испытания электроракетного двигателя завершились в московском технопарке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика