 

В пещере Прокошева обнаружили черепа древних медведей

14.10.2021, 19:50, Новости дня
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Ученые из Екатеринбурга сообщают, что во время исследований пещеры Прокошева на Урале удалось обнаружить полтора десятка черепов древних медведей.

Для этого потребовалось две экспедиции. Во время первой из них ученые нашли 13 черепов. И два других были найдены во второй раз. Вместе с черепами ученые раскопали сотни других фрагментов скелетов древних медведей – ребер и прочих костей.

По мнению ученых, пещера Прокошева является настоящим хранилищем древних сокровищ. Не случайно каждая экспедиция заканчивается здесь новыми научными открытиями. На всем Урале можно найти не более пяти или шести таких же пещер, говорят эксперты. Однако даже в таких местах никто не надеялся найти так много останков древнейших животных, обитавших в этих местах.



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