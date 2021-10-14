Фильм ужасов: постаревшая Бондарчук растеряла былую красоту

В кинотеатре “Художественный” в Москве состоялась премьера многосерийного фильма ужасов “Чаки” (доступен на канале ViP Premiere и в онлайн-кинотеатре ViP Play). Посмотреть два первых эпизода проекта приехали многие российские знаменитости. Показ прошел в формате pre-party Хэллоуина, поэтому некоторые гости были в тематических костюмах.

Первыми зрителями сериала “Чаки” стали

Алена Водонаева, Олеся Судзиловская, Петр Романов, Данила Белых и другие. Модель и телеведущая Светлана Бондарчук пришла на премьеру в компании второго мужа – дизайнера Сергея Харченко. Супруги не боялись завистливых взглядов и демонстрировали идиллию.

В декабре экс-жена режиссера Федора Бондарчука отпразднует 53-й день рождения. Светская львица, в отличие от многих ее знаменитых ровесниц, никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Манекенщица не является противником эстетической медицины, однако подтягивать, отрезать или наращивать себе что-либо пока не пыталась. Светлана Бондарчук предпочитает уколы “красоты”, периодически ходит на массаж лица, подбирает специальные линейки косметики и выпивает по три титра воды в день.

Естественно, годы берут свое – Светлана стареет и, как говорят завистники, уже растеряла былую красоту. Бондарчук на выпады недоброжелателей внимания не обращает. “На самом деле ты такая, как ты себя чувствуешь и как тебя видят твои близкие люди. Красота в совокупности внутреннего мира и внешнего”, – рассуждает Светлана.