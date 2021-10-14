Мнение: Я еще не решил

Президент России Владимир Путин признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на главный государственный пост в 2024 году. "Да, конституция [России] позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", – сказал глава государства.

Пассаж насчет конституции опустим за откровенным враньем этой конструкции. Не конституция позволяет, а Путин с подельниками изувечил основной закон до состояния, когда он что-то там такое позволил, причем персонально Путину.

Жеманность Путина при ответе на этот вопрос традиционна. Он вообще всегда на него отвечал именно так, хотя были времена, когда он же и столь же твердо заявлял, что после 2008 года — ни-ни. Впрочем, любым его клятвам о чем угодно может верить только человек с полным отсутствием головного мозга. Столько врать, сколько лжет этот человек, еще поискать.

Ответ на вопрос, впрочем, известен. До тех пор, пока Путин жив, он будет цепляться за власть. Более того — у него просто нет иного выбора. И дело здесь даже не в тех преступлениях, которые совершены за время его пребывания на посту. И не в том, что любой другой президент столкнется с соблазном «спихнуть» именно на Путина весь тот огромный вал проблем, который ему достанется в наследство.

Проблема носит более объективный характер. Созданная система «власть-собственность» подразумевает, что награбленное можно защитить только одним способом: властью. Лишился власти — лишился собственности. И дело здесь уже не только в Путине, а во всей той своре его «друзей», которые внезапно обнаружили в себе таланты ровно в период его президентства. А это даже не десятки миллиардов, а скорее, сотни миллиардов долларов, украденных у страны и народа. А может, и еще на порядок величины больше. И чтобы защитить эту собственность, нужна власть. Причем власть совершенно конкретного человека, который и гарантирует сохранность непосильно украденного.

Поэтому он будет сидеть на своем месте до смерти. Своей или смерти страны. Кто быстрее умрет. Потом — конечно, будет уже почти что все равно. Но пока жизнь еще теплится, вариантов нет и быть не может. Что именно отвечает Путин на вопрос о своем президентстве, не имеет ни малейшего значения. Объективная реальность такова, что даже если ему очень захочется — он не сможет. Если, конечно, не помогут.

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