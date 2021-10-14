 

Мнение: Пора валить из Канады

14.10.2021, 19:16, Разное
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Невероятные страдания свободной личности драпанувшей из России в Канаду и обнаружившей, что все не так, как казалось издалека.

Пора валить из Канады

Кто бы мне сказал 2 года назад, что Канада станет диктатурой, вызывающей стойкие ассоциации с Германией накануне второй мировой – в глаза бы рассмеялась. Ну и вот.

Мало того, что без паспорта вакцинации уже месяц не пускают в спортзалы, рестораны, и прочие мероприятия. Мало того, что увольняют всех непривитых поголовно, только сроки разнятся. С 30 октября без прививки не пустят не только в самолет, хоть местный, хоть за границу, даже в аэропорт зайти нельзя будет.

Как с этим бороться, непонятно. Есть уже коллективные судебные иски правительству, но это точно волокита на много месяцев, если не лет. Судебная система тут нетороплива, а жить надо здесь и сейчас.

Есть знакомые, спешащие покинуть Канаду до 30 октября. Кто в Мексику летит, кто в Штаты. Купили билеты и в срочном порядке продают вещи. Есть знакомые, улетевшие еще летом в отпуск на родину – так и сидят там, не возвращаются. Но в России вроде тоже снова паспорта вводят, пока в Москве, а что будет дальше, неизвестно.

И да, кто бы мне сказал, что из Канады "валить" будут, как из совка в наши благословенные девяностые…

Я подумываю о переезде куда-нибудь в деревню. Может быть. Или действительно домой? Волосы на голове дыбом от этих мыслей. Пока еще трепыхаюсь с работой, у нас срок до 25-го. Вот на больничный ушла, на burnout. Это не слишком сложно сделать, но не факт, что после 25-го он будет оплачиваться. Начальство говорит, что не будет. Посмотрим, вдруг прокатит. Начальство мое меня не понимает, конечно же. Ну хоть не возмущается, и то хлеб. Вроде даже сочувствует – как сочувствуют душевнобольным, примерно так.

А между тем, в БиСи уже начали колоть бустер, пока для людей со слабым иммунитетом. И начинают регистрировать детей от 5 лет и старше. Пока добровольно, но это вопрос времени. Думаю, через пару месяцев (если не раньше) устроят обязаловку и детям, а бустер совсем скоро станет таким же обязательным, как и два укола до него.

https://zendala.livejournal.com/273192.html – цинк

Мало кто знает, но из России кроме мозгов утекает и другая субстанция.

Источник: Colonel Cassad



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