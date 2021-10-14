 

41-летняя дочь Ющенко показала своих троих детей

14.10.2021, 19:10, Новости дня
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На заглавном фото Адриана позирует с тортом в руках, а на других снимках запечатлена вместе с матерью, старшей сестрой Доменикой и братом Виктором.

“Самая прекрасная девочка в мире! Улыбайся чаще, ведь твоя улыбка озаряет все вокруг и делает этот мир добрее и красивее. Обещаю сделать все, чтобы твоя жизнь стала счастливой”, – подписала снимки Виталина Ющенко.

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Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

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Фото: vitalinayushchenko / Instagram


Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хохлова. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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