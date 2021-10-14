“Подошел мужчина, дал в морду”. Чмерковский рассказал, как почувствовал себя знаменитым в Украине

По словам 41-летнего танцовщика, он тогда снимался в шоу “Холостяк” на СТБ и пошел в ночной клуб.

“Ко мне подошла какая-то девушка, попросила фотографию. Я когда с ней стоял, подошел ее мужчина и дал мне в морду. И я понял: кому-то это [известность] нравится, кому-то – нет. Я живу очень частным образом, у меня свой круг общения, он очень большой, из-за этого я не ищу новых друзей”, – признался Чмерковский.

Он добавил, что никогда не отказывает тем, кто хочет с ним сфотографироваться или взять автограф, но не терпит панибратского обращения.

“Очень часто через дорогу могут крикнуть: “Эй, ты, иди сюда! Как тебя там? Давай сфотографируемся!” Очень часто такое. Они или забывают имя, или не могут его выговорить. За эти много лет я понимаю, что люди очень часто неадекватно реагируют на то, что они увидели кого-то с телевидения”, – заключил Чмерковский.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. По словам танцора, причиной этого стали проблемы, возникшие на работе у его отца.

“Он абсолютно интеллигентный еврейский мальчик, но жизнь была такая, что нужно было чем-то заниматься, он пробивной. Ему нравится строить свое какое-то дело. А я так понимаю, что в то время к тебе могли подойти и сказать: “Ты сильно пробивной?” Мне кажется, вот он нарвался так, и мы в какой-то момент должны были уехать”, – рассказал Чмерковский.

Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ. С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с хореографом Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын.

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