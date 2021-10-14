 

В Белоруссии назван срок проведения референдума о поправках в конституцию

14.10.2021, 19:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПоправки в конституцию Белоруссии будут вынесены на референдум в конце февраля, сообщила председатель совета республики национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова.

«В конце февраля будет проведен референдум по принятию основного закона нашей страны», – приводит ее слова РИА «Новости». Она отметила, что проект дорабатывается.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о предположениях, что в рамках возможного придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию нынешний глава государства может его возглавить.

До этого сообщалось, что согласно проекту новой конституции Белоруссии экс-президенты страны будут пожизненно входить в состав Всебелорусского народного собрания.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. В июле Лукашенко вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики.



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