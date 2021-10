Российская ОЭЗ вошла в число лучших экономических зон мира

Особая экономическая зона (ОЭЗ) в Калининграде встала на восьмую строчку рейтинга Global Free Zones of the Year 2021 («Мировые особые зоны») издания fDi Intelligence, аналитического подразделения Financial Times.

ОЭЗ в Дубае возглавила список седьмой раз подряд, второе и третье место заняли Свободный порт Маврикий и зона свободной торговли в китайском Даляне, также в топ-10 попали экономические зоны в Китае, Польше, российская ОЭЗ заняла восьмое место, передает ТАСС.

Несмотря на сокращение числа проектов в мире из-за пандемии, в 798 ОЭЗ по всему миру за два года совокупный размер инвестиций растет и превышает допандемийные показатели – 29,3 млрд долларов в 2021 году, в то время как год назад их объем составлял 15,7 млрд долларов.

Также рейтинг упомянул ОЭЗ «Технополис Москва», «Иннополис» в Татарстане и «Дубну» в Московской области.

Минэкономразвития назвало результаты исследования «заслуженным признанием» отечественных ОЭЗ.

«Признание российских ОЭЗ на международном уровне важно для повышения инвестиционной привлекательности и привлечения иностранных инвесторов. На данный момент в российских ОЭЗ уже работают 144 иностранных компании. Минэкономразвития проводит комплексную работу по улучшению условий ведения бизнеса в ОЭЗ и развитию инфраструктуры площадок», – сообщил замглавы ведомства Сергей Галкин.