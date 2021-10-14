Еврокомиссар по вопросам энергетики заявила, что запасов газа Европе должно хватить

Запасов топлива, имеющихся в распоряжении Евросоюза, должно хватить на зиму, но при условии, что не будет экстремальных холодов, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, информирует РИА Новости.

Ранее стало известно о готовности к запуску газопровода «Северный поток – 2», об этом говорил вице-премьер Александр Новак.

Работы по строительству завершены. Теперь все зависит от немецкого регулятора, который должен дать соответствующее разрешение. Ранее председатель комитет Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщал о практически полной заполняемости газом первой нитки «Северного потока – 2».

На фоне проблем, возникших на европейском газом рынке, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил сплотиться в отношениях с Россией. Он сообщил о необходимости сохранения единства целей среди государств-членов.

Боррель отметил, что отношения ЕС и РФ в газовом вопросе взаимозависимы. Евросоюзу необходимо топливо, а российской экономике нужен доход от импорта энергоносителей.

Также Боррель считает, что РФ хоть и выполняет свои договорные обязательства по газу, но не поставляет в ЕС топливо дополнительно, как могла бы это сделать.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов говорил о скором решении проблемы с газом в Европе, отметив, что вопрос был спровоцирован искусственно самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику.