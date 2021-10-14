 

Китайские палеонтологи обнаружили древнейшие останки ракоскорпиона

14.10.2021, 18:56, Новости дня
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Окаменелости, древнейшего членистоногого обнаружили палеонтологи на территории Китая в районе Сюшань, который расположен на юге страны. Речь идет о ранее неизвестном науке виде ракоскорпиона, говорят ученые. По предварительным данным, это существо жило на нашей планете 435 миллионов лет назад.

Членистоногое является только лишь отдаленным родственником как для скорпионов, так и для раков, пояснили ученые. В науке данный вид получил название Eurypterida.

Предположительно, они существовали в период между 467 и 248 миллионами лет назад. Обстоятельства вымирания вида пока неизвестны. Впрочем, не трудно предположить, что они связаны с одним из неблагоприятных климатических изменений.



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