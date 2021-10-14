Реставрация белокаменных скульптур Императорского воспитательного дома завершена

Скульптуры являются копиями аллегорических композиций XIX века “Милосердие” и “Воспитание”. Они созданы из белого камня и установлены в 70-х годах прошлого века.

Милосердие символизирует кормящая младенца женщина. А воспитание – женщина, которая читает детям книгу. Всего композиция состоит из семи фигур.

За эти годы состояние скульптур серьезно ухудшилось – потребовалась комплексная реставрация. Она продолжалась пять месяцев. Специалисты привели в порядок скульптуры и старинные пилоны.

Работы прошли под контролем Департамента культурного наследия Москвы. Глава ведомства Алексей Емельянов рассказал, что возрождение памятника стало возможным благодаря сотрудничеству в рамках волонтерского проекта Российской ассоциации реставраторов.

“До начала работ специалисты определили, что за полвека нахождения на открытом воздухе состояние камня существенно ухудшилось, почему и потребовалась комплексная реставрация”, – сообщил он.

Напомним, что в марте 2021 года началась реставрация всего комплекса Императорского воспитательного дома. История самого масштабного дореволюционного ансамбля Москвы насчитывает 257 лет.

В комплекс входят шесть объектов культурного наследия. Восемь зданий, у которых нет такого статуса, также будут комплексно отреставрированы.