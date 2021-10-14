Названы лучшие продукты для укрепления иммунной системы

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14.10.2021, 18:42, Разное
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Эксперт назвал лучшие продукты для укрепления иммунной системы человека. Включение их в рацион не защитит от болезней, но питательные вещества в составе помогут организму быстрее с ними справиться.
Врач общей практики Дон Харпер напомнил, что для иммунитета полезны физические нагрузки, фрукты и овощи в рационе, качественный сон. Самым полезным является витамин С, необходимы организму и витамины Е, D и А, поэтому важно употреблять богатые ими продукты. При отсутствии свежих овощей и фруктов можно заменять их замороженными.

К таким продуктам относятся брокколи, в составе которых имеются вышеперечисленные витамины, а также антиоксиданты. Эксперт отмечает, что длительное приготовление снижает концентрацию витаминов, поэтому стоит слегка протушивать, отваривать или готовить в микроволновой печи данные овощи. Далее идет красный болгарский перец, в котором содержание витамина С в разы больше, чем в цитрусовых. Также овощ богат бета-каротинами, а лучшим станет именно плод красного, а не зеленого цвета.

Черника обогатит организм антоцианом, флавоноидами. Последние обладают антиоксидантными свойствами, которые помогут укрепить иммунную систему дыхательных путей. Всем известный чеснок тоже считается хорошим источником питательных веществ и витаминов. Придающий ему характерный запах аллицин обладает антибактериальными свойствами, однако при длительной термической обработке часть полезных веществ теряется.

Пятым продуктом оказался шпинат и другие листовые овощи. Предполагается, что включение их в рацион на регулярной основе позволяет бороться с онкологией. В конце списка оказался кефир, но это не значит, что он менее полезен. Кисломолочный продукт улучшает микрофлору кишечника, а также известен своими антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными, антиканцерогенными и антиаллергенными свойствами.

Источник: inosmi.ru



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