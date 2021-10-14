 

Находящаяся на борту МКС Юлия Пересильд обратилась к участницам Евразийского женского форума

14.10.2021, 18:42, Разное
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Юлия Пересильд, находящаяся на борту МКС, обратилась к участницам Евразийского женского форума. Актриса отправилась в космос ради съемок первого в мире фильма, снятого за пределами Земли.
Юлия Пересильд в своем обращении акцентировала внимание на том, что женщины могут все, они сильные и способны покорять пространство и время. Именно космос позволяет понять истинную миссию женщин на Земле – беречь близких, свою планету и мир на ней.

После сказанного участницы Евразийского женского форума начали аплодировать. Председатель форума и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что актриса является примером для гордости, так как нашла в себе мужество и смелость для полета в космос.

Напомним, что режиссером ленты стал Клим Шипенко. Героиней картины станет врач, которую сыграет Пересильд. Она отправляется в космос, чтобы спасти космонавтов. Съемки продлятся в течение 12 суток, после чего звезды вернутся на Землю на борту “Союза МС-18”.

Источник: rg.ru



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