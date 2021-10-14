Полиция Норвегии связывает с терроризмом нападение вооруженного луком мужчины

“Инциденты в Конгсберге на данный момент выглядят как террористический акт, но расследование, которое ведет Юго-Восточный полицейский участок, более подробно выяснит, чем были мотивированы инциденты. Уровень угрозы в Норвегии по-прежнему считается умеренным”, – говорится в сообщении.

В PST отметили, что их ведомству задержанный по делу был известен и ранее. Более подробную информацию полиция не раскрыла.

“PST по-прежнему считает возможным, что крайние исламисты и правые экстремисты попытаются осуществить теракты в Норвегии. PST считает, что наиболее вероятный сценарий чрезвычайно исламистской террористической атаки в Норвегии – нападение одного или нескольких преступников с использованием простых типов оружия против целей с невысоким уровнем защиты или без нее. Нападения на случайных людей в общественных местах – это регулярный метод действий экстремистских исламистов, осуществляющих террор на Западе”, – объяснили в полиции.

Полиция Норвегии уточнила 14 октября, что задержанный – проживающий в Конгсберге гражданин Дании, ему 37 лет, ему уже предъявили обвинение и арестовали. Его зовут Еспен Андерс Братен.

По уточненным данным, раненых не двое, а трое – еще один пострадавший обратился к медикам позже и в другом месте.

Погибшим в результате нападения было от 50 до 70 лет, это четыре женщины и один мужчина.

Контекст:

Нападение на жителей Конгсберга произошло вечером 13 октября. Лучника задержали через 30 минут после того, как стало известно об инциденте. При задержании он оказал сопротивление, сообщает канал NRK.

По версии правоохранителей, нападавший действовал один. Полиция не исключала теракт. Источники Aftenposten рассказали, что задержанный – мужчина, принявший ислам.

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