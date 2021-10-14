Заявку в программу “Тебя ждут дома” подали 3 тыс. человек, причастных к деятельности “ДНР/ЛНР”, – СБУ

Согласно ее данным, по состоянию на август 2021 года программой “Тебя ждут дома” воспользовались более 420 человек.

“Они могут оставаться на подконтрольной украинской власти территории или выезжать туда, куда они считают нужным, и жить совершенно нормальной жизнью. Служба безопасности Украины не имеет опции контролировать лиц, прошедших по программе. После нашей проверки мы в них уверены”, – подчеркнула Прищепа.

Она рассказала, что один из участников программы живет в Дружковке, работает там охранником в магазине.

“Другая участница программы уехала в Николаевскую область. Наши сотрудники помогли ей найти работу, потому что у нее многодетная семья. Она также вернулась к мирной жизни”, – отметила Прищепа.

Представитель СБУ предупредила, что программа “Тебя ждут дома” работает исключительно для тех, кто обратился к правоохранителям добровольно. Боевики, которых задержали украинские силовики, воспользоваться этой программой не смогут.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Программа “Тебя ждут дома” предполагает возврат на подконтрольную правительству территорию и освобождение от уголовной ответственности граждан Украины, которые добровольно отказались от участия в террористических организациях “ДНР/ЛНР”, при условии, что они не участвовали в убийствах, пытках, изнасилованиях и других тяжких преступлениях.

Первый участник террористических организаций вернулся на подконтрольную Украине территорию 18 августа 2015 года.

—