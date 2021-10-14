В Бейруте протестовали против судьи из-за дела о взрыве селитры в порту. Неизвестные устроили перестрелку, есть погибшие

Сотни сторонников и союзников ливанского радикального движения “Хезболлы” собрались во дворце правосудия Бейрута. Они требовали отставки судьи Тарека Битара из-за его предвзятости в рассмотрении дела о взрыве в порту столицы Ливана.

Во время протеста неизвестные открыли огонь, так они хотели разогнать участников акции. Власти направили армию в этот район, сообщил телеканал.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал к спокойствию и предостерег от попыток втянуть страну в насилие. Вооруженные столкновения продолжались несколько часов, огонь открывали из реактивных гранатометов.

Жители близлежащих районов рассказали Al Jazeera, что добровольцы гражданской обороны помогают эвакуировать семьи, оказавшиеся в ловушке под перекрестным огнем.

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило об автоматных очередях, которые раздавались в течение нескольких часов, а также о нескольких взрывах.

Судья Битар пытался допросить нескольких ливанских политиков и сотрудников службы безопасности, включая союзников “Хезболлы”, по делу о взрыве в порту Бейрута. Никто из них так и не стал фигурантом расследования, отметило агентство.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на происходящее в Бейруте. Спикер МИД Олег Николенко написал в Twttter, что украинцев среди погибших и раненых в результате стрельбы нет.

Слідкуємо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих наразі немає. Українське посольство відкрило цілодобову “гарячу лінію” для надання допомоги українцям: +961 5921 668 #КонсулПоруч @UKRinLBN

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 14, 2021

Посольство Украины в Ливане открыло круглосуточную горячую линию по номеру +961 5921 668.

Контекст:

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа 2020 года. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа. Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявлял он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже партии аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.

В августе 2021 года в суд Лондона был подан групповой иск к компании под названием Savaro Limited от имени Ассоциации юристов Бейрута и жертв взрыва в порту. Истцы считают, что такая запутанная система владения была придумана хозяевами Savaro Ltd, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза, пишет “Медуза”.

Узнав об иске, владельцы Savaro, похоже, попытались замести следы, говорится в расследовании. 23 августа 2021 года номинальным владельцем компании стал гражданин Украины, юрист Владимир Глядченко. Кроме того, компании Вербоноля начали стирать онлайн-следы своего бизнеса по продаже удобрений.

В ответ на запрос журналистов юристы украинских компаний, против которых подан иск, опровергли всякую связь с грузом селитры, ответственность за взрыв в порту Бейрута они переложили на власти Ливана.

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