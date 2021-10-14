 

“Потрясающая фигура”, “Лицо ангела – попа дьявола”. Бывшая участница “ВИА Гры” Котова позировала в постели без одежды

14.10.2021, 18:16, Новости дня
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Артистка позирует в кадре, лежа на незастеленной постели. 

“Желаю в преддверии выходных не вставать с кровати и отдыхать по двум причинам – нет срочных рабочих вопросов и есть хороший партнер по валянию в кровати”, – написала она. 

“Потрясающая фигура”, – оценили снимки артистки фолловеры.

“Лицо ангела – попа дьявола”, – написали пользователи сети.

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Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

Контекст:

Котова выступала в “ВИА Гре” с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

Сейчас Котова строит сольную карьеру. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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