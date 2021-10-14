Математику уберут из школьной программы и заменят уроками патриотизма

Министерство просвещения объявило о запуске реформы, цель которой заключается в существенном обновлении школьной программы за счёт замены морально устаревших дисциплин более актуальными и необходимыми для учащихся в повседневной жизни.

В ведомстве утверждают, что школьная программа слишком перегружена точными науками, наиболее активное внимание чиновники решили обратить на математику. В исследовании, проведённым социологической службой Минпросвета, говорится, что большинство респондентов считают математику, в особенности алгебру, наименее пригодившейся им наукой в жизни. При этом изучение дисциплины даётся школьникам очень тяжело.

Начиная со следующего учебного года в министерстве постановили сократить число уроков математики до одного в неделю, а с 2025 года полностью убрать её из школьной программы. Освободившиеся часы по просьбе Минобороны займут уроки патриотизма, на которых ребята будут изучать геополитическую ситуацию в стране и мире, знакомиться с основами государства, посещать патриотические мероприятия. В будущем патриотизм может войти в список обязательных предметов для сдачи ЕГЭ.

—