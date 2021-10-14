Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш не удалось обжаловать приговор в Мосгорсуде

Приговор пресс-секретарю политика Алексея Навального Кире Ярмыш утвержден Мосгорсудом. Девушку признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованных акций протеста, сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд оставил приговор Преображенского суда в отношении Ярмыш К. без изменения, жалобы защиты без удовлетворения», – информирует РИА Новости со ссылкой на собеседника.

В августе Преображенский суд Москвы приговорил девушку к 1,5 годам ограничения свободы. Она не может покидать квартиру с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Также ей по расписанию необходимо отмечаться в инспекции.

Суд пришел к выводу, что из-за призывов Ярмыш на несогласованную акцию протеста 23 января пришли люди, в том числе зараженные коронавирусом. Все это создало угрозу массового заболевания.

По этому же делу приговоры ранее были вынесены экс-юристу ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь и депутату по району Северное Измайлово Дмитрию Барановскому.

Ранее сообщалось, что глава «Альянса врачей» (запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Анастасия Васильева по этой же статье и за эти же нарушения приговорена судом к году ограничения свободы.