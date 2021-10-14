Многотысячный митинг за освобождение Саакашвили собрался в Тбилиси

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14.10.2021, 18:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОппозиционная партия «Единое национальное движение» собрала на митинге в Тбилиси несколько тысяч сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием освободить задержанного политика.

Еще с раннего утра в Тбилиси направились колонны автомобилей из разных регионов страны. На пути их следования сторонники правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» устраивали «коридоры позора» и встречали митингующих вениками.

Митинг начался с минуты молчания в память о девяти погибших в результате частичного обрушения жилого дома в городе Батуми 8 октября. Политических выступлений пока нет. На сцене поют известные грузинские исполнители песен. Площадь Свободы полностью заполнена людьми, часть из которых вышли за пределы и находятся на проспекте Руставели, передает ТАСС.

Движение по площади Свободы и смежным проспектам, а также улицам перекрыто еще с первой половины дня, сообщается, что к зданию парламента и Дому правительства стянут спецназ.

Организаторы митинга обещают прочитать обращение Саакашвили к народу, а также призвать жителей прийти на выборы и проголосовать за оппозицию.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси на площади Свободы сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются на митинг с требованием освободить политика из тюрьмы.

Напомним, бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По одному из них Саакашвили грозит шесть лет колонии.



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