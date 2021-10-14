Ученые опровергли гипотезу о происхождении коренных американцев

Предки современных японцев не могли быть также и прародителями коренных жителей Америки (индейцев). К такому выводу пришли ученые в процессе последних исследований. Напомним, что ранее была выдвинута гипотеза об общей культуре Дзёмон, присущей как жителям древней Японии, так и настоящим первооткрывателям Америки.

По словам ученых, данная теория основана только на археологических исследованиях. Иначе говоря. Ученые находили слишком схожие между собой артефакты и делали вывод о том, что они принадлежат потомкам одного и того е народа.

Однако это не так. Опровергнуть теорию сумели генетики, изучившие ДНК, выделенные из останков на одной и на другой территории. Предки японцев и американцев могли жить рядом, но не быть родственными.