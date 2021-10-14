 

Глобальное потепление приведет к новым очень опасным эпидемиям

14.10.2021, 18:02, Новости дня
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Растаявшие ледники Арктики могут выпустить «на свободу» древние и очень опасные вирусы, говорят ученые. Таковым будет результат глобального потепления уже в ближайшие десятилетия.

Первыми от новых очень опасных вирусов пострадают народы, живущие в непосредственной близости от Полярного круга. Увы, но россияне входят в их число. Риски очень велики, говорят ученые.

Для того чтобы остановить глобальное потепление, нужно срочно сократить выбросы парниковых газов. Ирония судьбы в том, что именно экономика РФ является одной из самых грязных и дымных. Но можно ли остановить процесс, предприняв радикальные меры прямо сейчас? К сожалению, многие ученые считают, что нельзя. Человечеству придется пострадать от собственной беспечности.



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