 

Молодым ученым помогают меценаты

14.10.2021, 17:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2020 году в России научными изысканиями и разработками занимались 346,5 тысячи человек. За девять лет их число сократилось на 7,5%. Вместе с тем на 9% выросло количество молодых ученых (до 39 лет). Однако средний возраст ученых все равно гораздо выше среднего возраста занятых в российской экономике (46 лет против 41 года).

В докладе о реализации государственной научно-технической политики РФ, который был опубликован на сайте Российской академии наук, говорится, что примерно 30-50% молодых людей уходят из науки в начале карьеры. В аспирантуры поступают лишь 2-2,5% выпускников высших учебных заведений. Среди них только половина заканчивает ее. Таким образом, российские аспирантуры выпускают до 1% работников, которые готовы к научной деятельности.

Причины ухода из науки связаны с материальным обеспечением молодых ученых. Некоторые предпочитают развиваться в иных сферах экономики, которые приносят больший доход. Часть российских ученых уезжает в другие страны и продолжает свою деятельность там.

Для того, чтобы остаться в науке молодым ученым, нужна помощь меценатов. Например, аспиранты кафедры аэромеханики и газовой динамики мехмата Московского государственного университета имени Ломоносова получают стипендию Сергея Сударикова – владельца ГК “Регион”, выпускника этого же факультета МГУ. Эта стипендия начисляется аспирантам, которые прошли кафедральный отбор и представили перспективные научные работы и планы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.04 / Президент Чехии заявил об отсутствии доказательств

26.05 / AirFrance отменила рейс Париж-Москва

07.10 / Мнение: О суперответе американцев на запуск в космос Белки-Пересильд

21.09 / Мнение: Причины упадка рабовладения, славяне – не рабы и история Руси на карте

24.07 / Можно ли вернуть золотые времена?

20.07 / В Госдуме предложили ввести отрицательную величину НДФЛ для высших должностных лиц

13.10 / Мнение: Педофил из “Мемориала” будет сидеть

04.07 / От «Челюстей» до «Титаника»: потрясающие закадровые фотографии из известных фильмов, или Как проходили съемки на самом деле

29.08 / Мнение: Невзрачно

27.01 / С начала года выписано более тысячи административных протоколов за несоблюдение православного поста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика