Молодым ученым помогают меценаты

Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2020 году в России научными изысканиями и разработками занимались 346,5 тысячи человек. За девять лет их число сократилось на 7,5%. Вместе с тем на 9% выросло количество молодых ученых (до 39 лет). Однако средний возраст ученых все равно гораздо выше среднего возраста занятых в российской экономике (46 лет против 41 года).

В докладе о реализации государственной научно-технической политики РФ, который был опубликован на сайте Российской академии наук, говорится, что примерно 30-50% молодых людей уходят из науки в начале карьеры. В аспирантуры поступают лишь 2-2,5% выпускников высших учебных заведений. Среди них только половина заканчивает ее. Таким образом, российские аспирантуры выпускают до 1% работников, которые готовы к научной деятельности.

Причины ухода из науки связаны с материальным обеспечением молодых ученых. Некоторые предпочитают развиваться в иных сферах экономики, которые приносят больший доход. Часть российских ученых уезжает в другие страны и продолжает свою деятельность там.

Для того, чтобы остаться в науке молодым ученым, нужна помощь меценатов. Например, аспиранты кафедры аэромеханики и газовой динамики мехмата Московского государственного университета имени Ломоносова получают стипендию Сергея Сударикова – владельца ГК “Регион”, выпускника этого же факультета МГУ. Эта стипендия начисляется аспирантам, которые прошли кафедральный отбор и представили перспективные научные работы и планы.