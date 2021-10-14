Цвет, форма, длина: как найти самый модный пуховик на зиму (советы стилиста)

Зимняя мода в средней полосе не может обойтись без теплых и уютных пуховиков. Этот вид верхней одежды давно потеснил с верхней строчки рейтинга популярности шубы и тяжелые зимние пальто. Пуховик стоит относительно недорого, поэтому вы можете менять его хоть каждую зиму. Он практически не ощущается на плечах, и его можно стирать в домашних условиях.

Если вы в ближайшем времени планируете приобрести обновку, не лишним будет узнать об актуальных моделях этой зимы. Стилист и инстаблогер Самаль Сан рассказывает, на какие детали следует обратить внимание, выбирая обновку.

Бомберы

Классические куртки американских пилотов времен Второй мировой в наши дни несколько видоизменились. При пошиве зимних бомберов используются современные прочные, теплые и практически невесомые материалы. Вместо овчины используются искусственный мех и синтетические наполнители нового поколения.

Современные бомберы выглядят стильно и несколько брутально. Эти куртки можно носить с кожаными брюками, джинсами и теплыми свитерами. На ноги можно надевать высокие сапоги или ботинки на грубой подошве.

Дутые пуховики: актуальные расцветки

Мода на силуэт оверсайз пройдет еще нескоро. Вот почему в моде дутые пуховики средней длины и объемные пуховые пальто с капюшоном. Такие модели остаются актуальными уже не первый сезон.

Но если еще вчера в моде были темные, а затем утрированно яркие расцветки, сегодня модные акценты сместились на светлую сторону. Обратите пристальное внимание на дутые пуховики в бежевой пастельной гамме. Особенно популярны молочные, мягкие песочные и кремовые оттенки.

Не менее эффектными выглядят пуховики пудровых, бледно-голубых, мятных, стальных и сиреневых оттенков. Все они хорошо комбинируются, как с джинсами, так и с классическими офисными брючными костюмами.

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С чем носить?

Модное дутое пуховое пальто позволит вам не замерзнуть даже в сильные морозы. Просто наденьте под низ флисовые спортивные штаны с начесом, толстовку или свитер грубой вязки. Кстати, несколько тонких слоев одежды под пуховиком обеспечат вам больше тепла, чем один толстый слой.

Пуховики-одеяла

Эта модель пуховиков обрела популярность на волне моды на гипертрофированный объем. Пуховик-одеяло имеет разную длину, зачастую он оснащен запахом и воротником-стойкой.

Визуально эта модель сильно напоминает мягкий и уютный плед, в который вы закутываетесь в зимние вечера, сидя перед телевизором. Носить эти вещицы лучше всего со спортивной одеждой и утепленным денимом.

Дутые куртки

Дутые укороченные куртки-оверсайз наиболее популярны среди молодежи. Эти модели выбирают за то, что они не стесняют передвижения по городу. Дутые стеганые куртки позволяют беспрепятственно ездить как за рулем, так и в метро. При покупке обращайте внимание на классические расцветки: белые, черные и бежевые.