14 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в Украине отмечают сразу два праздника. Первый – День украинского казачества. Он отмечается ежегодно на Покрова – в день Покрова Пресвятой Богородицы, покровительницы казаков. Праздник был учрежден в 1999 году согласно указу президента как дань уважения историческим заслугам казачества в утверждении украинской государственности. В этот день по всей стране проходят тематические фестивали, выставки и состязания.

В 2014 году был учрежден еще один праздник – День защитников и защитниц Украины. С 2015 года этот день является нерабочим. Согласно указу президента, праздник был учрежден “с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности”.

В православной традиции сегодня именины у Анания, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Ариадны. В католической – у Доминика, Иуста, Каллиста, Марии и Романа.

Согласно народным приметам:

если сегодня сильный восточный ветер, скорее всего, зима будет холодной;

если к этому времени белки в лесу полиняли, осень будет мягкой;

если сегодня будет холодно, то и зима будет холодной;

если сегодня выпадет снег, зима будет снежной и морозной.

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