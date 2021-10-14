 

“Дарница” запустила проект о постковидном синдроме

14.10.2021, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным Национального института здоровья и клинического совершенствования, постковидный синдром может наблюдаться почти у половины людей, перенесших COVID-19. Он выражается в наличии тех или иных симптомов, которые наблюдаются в течение трех месяцев после заболевания, а в некоторых случаях еще дольше.

Среди таких симптомов медики, в частности, выделяют:

одышку и затрудненное дыхание (77% переболевших);
усиленное сердцебиение и боль в груди (до 67%);
общую утомляемость, а также необоснованный страх и тревожность (от 40% до 80%).

Цель проекта – сбор всей доступной информации о постковидном синдроме и ее анализ, а в последующем – предоставление этой информации пациентам.

“Помимо общих сведений, платформа содержит ряд рекомендаций по преодолению последствий COVID-19, включая советы по планированию режима дня, техники правильного дыхания и расслабления”, – сообщили в пресс-службе “Дарницы”.

Все рекомендации основаны исключительно на результатах международных экспертных исследований, подчеркнули в компании.

Директор по медицинским вопросам “Дарницы” Игорь Никифорчин отметил, что свободный доступ к полной и актуальной информации про COVID-19 и постковидный синдром – это обязательное условие для успешной борьбы с пандемией и ее негативными последствиями.

“Мы – лидеры фармацевтического рынка Украины, поэтому, несомненно, не можем стоять в стороне самого актуального вопроса в сфере здравоохранения. Забота о врачах и пациентах – это наша миссия”, – подчеркнул руководитель.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,9 тыс. пациентов.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Балабан: Фатальная ошибка для Кличко. Кто будет управлять Киевом, тот будет диктовать условия

26.09 / Небензя не исключил мирового «разлома»

08.10 / Саакашвили в грузинской тюрьме голодает восьмой день. Адвокат заявил, что он похудел на 12 кг

31.08 / France 24 – во Франции санитарные пропуска стали обязательными для сотрудников, работающих с людьми

26.06 / Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал теплохода с выпускниками в Москве

08.09 / Le Monde – даже высокий уровень вакцинации не даст французам снять ковидные ограничения

24.04 / Кравчук счел невозможным обсуждать отношения Украины и России

25.02 / В налоговой планируют 5 тыс. проверок на 2021 год, малый и средний бизнес не затронут

27.12 / В Новосибирске пытаются вырастить морозоустойчивую корову

18.11 / В Сирии из-за коронавируса отменили празднование Рождества и Нового года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика