 

Жена Комарова рассказала, как после победы на конкурсе “Мисс Украина” едва не лишилась волос

14.10.2021, 17:22, Новости дня
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“Сложно поверить, что родилась я смуглой брюнеткой, потом в детском саду превратилась в блондинку с кудрями, которые полностью оправдывали мою фамилию. Далее волосы стали темно-русыми, и я по сей день ни разу не захотела изменить их оттенок”, – написала она.

По словам Кучеренко, в 2016 году после победы в конкурсе “Мисс Украина” она едва не лишилась волос.

“Я едва спасла свои волосы после ежедневных причесок в тот период. Каждый раз на модельных съемках и [при участии в] телепроектах волосы беспощадно портились, а о термозащите тогда никто не вспоминал. Понадобилось несколько лет, чтобы восстановить поврежденные волосы, вернуть здоровый блеск и длину. Зато теперь я уже не жалею времени и денег на увлажняющие маски и салонные процедуры”, – подытожила она.

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Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

Контекст:

Александра Кучеренко – обладательница титула “Мисс Украина 2016”. Она является ведущей передач “Звездный спорт” и “33 за 3”, которые выходят на канале ICTV.

Кучеренко замужем за журналистом, автором и ведущим программы “Мир наизнанку” на “1+1”  Дмитрием Комаровым. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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