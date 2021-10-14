 

Минобороны Украины выделило почти 4 млрд грн на выплаты военным

14.10.2021, 17:22, Новости дня
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Деньги пойдут на погашение задолженности по единоразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, выплаты вознаграждений и поощрение личного состава, объяснили в Минобороны.

Из этой суммы более 1,8 млрд грн выделили на оздоровление, почти 247 млн грн направили на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и другие единовременные выплаты.

“Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн грн, 195 млн грн –на выплату компенсации за аренду жилья, еще более 82 млн грн – для расчетов с уволенными с военной службы”, – добавили чиновники.

На выплаты вознаграждения за участие в Операции объединенных сил на Донбассе за сентябрь 2021 года выделили более 725 млн грн. Ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащих поощрили более чем на 641 млн грн, заключили в министерстве.

Министерство обороны Украины заявляло, что не профинансировало в этом году выплату единовременного вознаграждения военным из-за неучета в госбюджете Украины на 2021 год 7,1 млрд грн. Для повышения размеров денежного обеспечения в ВСУ Минобороны включило в госбюджет 93 млрд грн, но в итоге на это предусмотрели 62,5 млрд грн. 

Контекст:

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов 25 сентября говорил, что в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год на нужды Минобороны предусмотрена меньшая сумма, чем необходимо – 131 млрд грн вместо 170 млрд грн, “чтобы нормально закончить следующий год”. 

Верховная Рада Украины 8 октября приняла во втором чтении законопроект №6052, который предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 2020 год почти на 40 млрд грн. На выплату зарплат военнослужащим Рада выделила 3,8 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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