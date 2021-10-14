Выпускники «школы губернаторов»: Евраев вникает в суть проблем и находит действенные решения

«При прохождении региональной стажировки Михаил Евраев сходу вник в набор задач, стоящих перед регионом, и стал своеобразным «драйвером» нашей группы», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель министра энергетики России, победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Грабчак. Ранее Евраев был назначен президентом врио главы Ярославской области.

«Это, несомненно, помогло нам совместно с командой региона достичь хоть и не большого, но значимого для жителей региона результата – реализовать механизм удержания роста тарифов на услуги ЖКХ. Богатый и разносторонний опыт работы на различных позициях помогает Михаилу вникать в суть проблем и находить оригинальные и действенные решения», – считает Грабчак.

По его словам, Евраев всегда полон интересных идей, ориентирован на результат, готов прийти на помощь не только советом, но и делом: «После завершения обучения группе удалось сохранились теплые дружеские отношения, и он не раз откликался, приходил на помощь в сложных ситуациях».

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, который тоже обучался с Евраевым в «школе губернаторов», также поделился своими впечатлениями: «Вместе мы ездили на стажировку в Курганскую область. Даже на экскурсии он продолжал работать, спрашивал о проблемах в самых разных отраслях. Все проверить самому, прислушаться к мнению простых людей, вникнуть в детали и обязательно найти решение – вот отличительные черты врио губернатора Ярославской области».

Ранее президент Владимир Путин назначил врио главы Ярославской области Михаила Евраева – выпускника третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.