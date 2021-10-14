 

Патриарх Кирилл назвал доказанным фактом покровительство Богоматери России

14.10.2021, 17:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПатриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РФ находится под особым покровительством Богоматери и это доказанный факт. По его мнению, иначе нельзя объяснить то, что страна сумела выйти из перипетий XX века.

«По всем законам нас не должно было быть. Вначале мы сами взорвали собственную страну революцией, затем добивали ее гражданской войной, потом сопротивлялись нашествию иноплеменников – тех, что покорили всю Европу, и страшный враг был побежден нами. Конечно, велика заслуга военачальников, великую доблесть и самопожертвование явили наши воины и весь народ, но можно ли утверждать, что исключительно собственными силами мы преодолели все страшные перипетии века XX? Если кто и скажет так, я свидетельствую: мы победили потому, что Отечество наше – под Покровом Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной», – сказал патриарх в четверг в храме Христа Спасителя после литургии в честь праздника Покрова Богородицы, передает «Интерфакс».

Патриарх отметил, что реальностью является заступничество Богоматери, ее особая миссия по защите Русской земли, многими отрицаемая и вызывающая недоумение, есть реальность. «Не фантазия, не гипотеза, не робкое предположение, а факт, подтвержденный многими историческими событиями, в которых мы видим руку Божию. И самым убедительным тому доказательством является сохранение нашей страны в веке XX», – сообщил Кирилл.



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