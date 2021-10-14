 

Акция “Время ранних” разгрузила станции Таганско-Краснопресненской линии

14.10.2021, 16:58, Разное
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Каждый день столичной подземкой пользуются около семи-восьми миллионов человек. Метрополитен является главной транспортной артерией столицы. Нагрузка на самые загруженные линии снижается благодаря активному строительству новых станций. Например, до конца этого года введут сразу 10 станций Большой кольцевой линии.

На Таганско-Краснопресненской ( 7 ) и Некрасовской ( 15 ) линиях метро действует акция “Время ранних”. Пассажиры могут сэкономить половину стоимости проезда, если совершат поездку в будни с момента открытия подземки до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Эта акция помогла разгрузить некоторые станции Таганско-Краснопресненской линии: “Полежаевскую” – на 16%, “Октябрьское поле” – на 15%, “Выхино”, – на 11%. То есть примерно шесть тысяч пассажиров изменили время поездок на менее загруженные часы.

Кстати, скидки на проезд во внепиковое время есть в Гонконге и Вашингтоне. А в Лондоне, напротив, в часы пик действует повышенный тариф. Москва – первый российский город, где внедрили подобную практику.

“Время ранних” мы запустили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина — разгрузить метро в час пик, что особенно актуально в непростой эпидемиологической ситуации”, – рассказал заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Ранее “Дни.ру” уже писали о том, как столичные власти решают проблему загруженности станций Таганско-Краснопресненской линии. Так, в скором времени железнодорожная платформа “Косино”, которая находится рядом со станцией фиолетовой линии “Лермонтовский проспект”, станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) “Крюково – Ипподром”. Его запуск запланирован на 2022 год.

Конечно, ситуация на ТКЛ существенно изменится благодаря полноценному запуску Большой кольцевой линии. Фиолетовая ветка разгрузится на 17%. Напомним, на БКЛ будет 31 станция. Длина нового пересадочного контура подземки составит 70 километров. Время в пути для пассажиров сократится примерно на 20 минут.



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