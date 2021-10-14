 

Новый участок ЮВХ улучшит транспортную ситуацию в Печатниках

14.10.2021, 16:58, Разное
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Северо-Западная (СЗХ), Северо-Восточная (СВХ), Юго-Восточная (ЮВХ) хорды и Южная рокада сформируют транспортный каркас Москвы на многие годы вперед. Улучшится доступность более чем 70 районов столицы, включая десятки кварталов реновации.

ЮВХ пройдет через 10 районов города и четыре округа, пересечет пять автомагистралей, включая самые загруженные – Рязанский и Волгоградский проспекты, а также Каширское шоссе. По первым участкам хорды уже ездит транспорт, но строительство продолжается на всей магистрали.

Так, специалисты приступили к сборке пролетных строений путепроводов на участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Здесь же продолжают менять грунты основания дороги и обустраивать инженерные коммуникации. Ведется строительство водостока, теплосети, сети связи, электрических сетей и уличного освещения. Об этом рассказали в столичном департаменте строительства.

Благодаря этому участку ЮВХ улучшится транспортная ситуация на юго-востоке Москвы. Появится съезд на Шоссейную улицу со стороны Каширского шоссе и съезд с Батюнинской улицы на Батюнинский проезд.

Также пройдет реконструкция Батюнинской и 1-й Курьяновской улиц, а также транспортной развязки на улицах Полбина и Шоссейной.

Помимо этого, ведется строительство и реконструкция 10,8 километра дорог, возводятся две эстакады. А еще специалисты обустроят подземный пешеходный переход в районе дома 41 на 1-й
Курьяновской улице. Пешеходы смогут без проблем проходить под Шессейной улицей в районе пересечения с Курьяновским бульваром и выходить к проектируемому транспортно-пересадочному узлу “Курьяново”.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что началось движение по транспортной связке СВХ и СЗХ, которую специалисты строили больше двух лет. Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание в районах Тимирязевский, Марфино, Останкинский, Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное и Головинский. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что соединение между СЗХ и СВХ является очень важным и нужным участком, который разгружает действующую трассу.



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