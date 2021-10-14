Есть неприязнь, а уйти не можете: как распознать кармические отношения, в которых мы получаем жизненный урок

Есть люди, которые не похожи на привычных незнакомцев. Уже с первой встречи мы чувствуем, что они точно перевернут вашу жизнь. Почему так происходит? Что если вы и правда уже были знакомы, но в прошлой жизни? В парапсихологии есть такое понятие, как кармические отношения. Так называют нашу связь с родственными душами. Но не всегда их появление в нашей жизни сулит нам счастье.

Что такое кармические отношения?

Сразу стоит сказать, что кармические отношения – это не про “жили они долго и счастливо”. Да, иногда на жизненном пути мы и правда встречаем родственных душ. Но не всем из них суждено остаться с нами навсегда. Мы связаны кармическими отношениями с людьми, которые должны преподать нам определенный урок. И не всегда отношения с ними бывают гармоничными.

Парапсихологи верят, что связь людей происходит не на телесном, а на духовном уровне. В буддизме, где и появилось понятие кармы, верят в непрекращающееся перерождение душ. Поэтому мы можем встречаться с одними и теми же людьми в разных жизнях.

Мы пересекаемся с ними не просто так. У каждой встречи есть определенная цель. Новые люди учат нас чему-то новому, передают свой опыт. Кармические отношения – это же встреча с человеком из прошлой жизни. Возможно, он тоже хочет преподать вам определенный урок. Не исключено, что в прошлой жизни между вами остались нерешенные вопросы.

“Когда такие люди общаются друг с другом, между ними устанавливается прочная кармическая связь, – объясняет парапсихолог Маргарита Пол. – Их общая точка пересечения на жизненном пути помогает им исцелиться. Не всегда такие люди становятся партнерами. Иногда жизнь разводит их, если они усвоили все уроки, которые приготовила им судьба”.

Как понять, что прямо сейчас вы находитесь в кармических отношениях? Расскажем о признаках, которые указывают на них.

При первой встрече вам кажется, что вы знаете этого человека всю жизнь

Люди, связанные кармическими отношениями, уже встречались друг с другом в прошлых жизнях. Поэтому им намного проще найти общий язык. Часто при первой встрече им кажется, что они и правда встретили родственную душу. Вы можете подумать, что уже давно знаете этого человека. Например, вы легко предугадываете действия или фразы, которые он вот-вот скажет.

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Чувства сразу накрывают вас с головой

Кармические отношения развиваются с молниеносной скоростью. Вам не нужно тратить время на “знакомство” с человеком. Поэтому такие люди часто пропускают этот этап. Чувства накрывают их с головой, они быстро сближаются. А отношения почти сразу переходят на серьезный уровень.

Кажется, что вы знаете все больные точки этого человека с самого начала

Вы можете предугадать не только слова и поступки человека. Кармический партнер напоминает вам открытую книгу. Вы чувствуете то, как он воспринимает этот мир. И вам ничего не стоит повлиять на это восприятие. Кармические партнеры знают, как сделать друг другу больно и умело пользуются этим, поэтому их связь так часто бывает эмоционально тяжелой.

Вы чувствуете неприязнь, но не можете уйти

Между кармическими партнерами устанавливается прочная привязанность. Но она не равнозначна любви. Кармические отношения обычно далеки от гармонии и понимания. Наоборот, люди в них часто ссорятся.

Конфликты – это наиболее простой способ преподать вам жизненный урок. Поэтому кармические партнеры часто испытывают неприязнь друг к другу. Но не могут уйти. По крайней мере, до тех пор, пока не извлекут все духовные уроки из этой кармической связи.