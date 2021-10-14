“Бабушка связала, вот и хвастается”. Солист группы Måneskin позировал в вязаном трико

Артист позирует в кадре, принимая различные позы, характерные для спортсмена-культуриста. “Я не старею, становлюсь горячее”, – подписал он снимки. “Бабушка связала, вот и хвастается”, – отреагировали фолловеры. View this post on Instagram Публикация от Damiano David/Ma * neskin (@ykaaar) Контекст: Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”. Весной 2022 года коллектив выступит в Украине. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”