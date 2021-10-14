 

“Бабушка связала, вот и хвастается”. Солист группы Måneskin позировал в вязаном трико

14.10.2021, 16:28, Новости дня
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Артист позирует в кадре, принимая различные позы, характерные для спортсмена-культуриста.

“Я не старею, становлюсь горячее”, – подписал он снимки.

“Бабушка связала, вот и хвастается”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от Damiano David/Ma * neskin (@ykaaar)

Контекст:

Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”. Весной 2022 года коллектив выступит в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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