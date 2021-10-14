“Бабушка связала, вот и хвастается”. Солист группы Måneskin позировал в вязаном трико
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Артист позирует в кадре, принимая различные позы, характерные для спортсмена-культуриста.
“Я не старею, становлюсь горячее”, – подписал он снимки.
“Бабушка связала, вот и хвастается”, – отреагировали фолловеры.
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Контекст:
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”. Весной 2022 года коллектив выступит в Украине.
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