НАБУ завершило расследование коррупционных схем в порту “Южный”. Предприятие понесло 60 млн грн убытков

12 и 13 октября 10 подозреваемым открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта. В деле фигурируют первый заместитель директора предприятия, бывший заместитель директора, шесть бывших директоров ООО и две сотрудницы частной компании.

По версии следствия, должностные лица в 2017–2018 годах организовали схему, которая заключалась в закупке товаров в подконтрольных коммерческих структурах по завышенной стоимости. В результате госпредприятию был нанесен ущерб на сумму 47,5 млн грн.

“Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки – от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой. Это позволяло обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы”, – пояснили в НАБУ.

Следствие зафиксировало 29 таких тендеров. Чиновников разоблачили в октябре 2020 года. Действия фигурантов квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Позже правоохранители установили новые факты коррупции в ГП. В 2017–2019 годах первый заместитель директора предприятия со своим замом организовал закупку тепловозов. Победу в тендере обеспечили подконтрольной компании. По данным следствия, тепловозы были неисправны и не принадлежали продавцу, как того требовали условия тендера и договора. ГП “МТП “Южный” уплатило за них частной компании аванс в сумме более 13 млн грн. Комиссия порта отказалась взять тепловозы на баланс.

“Поставщик – частная компания – аванс не вернула. Из-за этого ГП “МТП “Южный” понесло убытки на сумму 13 млн грн”, – отметили в НАБУ.

Действия фигурантов этого эпизоду квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Общая сумма убытков, которые понесло ГП, составляет более 60 млн грн.

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